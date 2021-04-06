وزير الخارجية الأمريكى: لن نقايض لقاحات كورونا بمصالح سياسية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة لن تقايض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بمصالح سياسية"، مضيفًا أن "واشنطن ستعامل شركاءها باحترام.. هذا متعلق بإنقاذ الأرواح".

وأوضح بلينكن وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن بلاده ستحافظ على معايير عالية للقاحات التي ستقدمها للآخرين، متابعًا: "سنقوم بتوزيع اللقاحات التي ثبت أنها آمنة وفعالة فقط.. سنصر على نهج مبني على العدالة".

وأشار إلى أنه مع زيادة ثقة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إمدادات اللقاحات محليًا، فإنها تبحث عن خيارات لمشاركة اللقاحات مع الدول الأخرى، موضحًا أن ذلك سيحدث قريبًا، دون ذكر تفاصيل متى سيبدأ ذلك.

وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحقيق كامل وشفاف في أصول هذا الوباء، لمعرفة ما حدث، حتى لا يحدث مرة أخرى".

وأعلن بلينكن تعيين الإدارة الأمريكية جايل سميث منسقًا للاستجابة العالمية لفيروس كورونا المستجد والأمن الصحي، التي ذكرت بدورها أنها ستعمل على هدفين: الأول تقصير عمر الجائحة، والثاني هو التأكد من القدرة على منع واكتشاف والاستجابة لتلك التهديدات الصحية العالمية المستقبلية التي يُعرف أنها قادمة.