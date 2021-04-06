سلامة الغذاء: لجنة تقصى حقائق حول وفاة طفلين بسبب "الشعرية سريعة التحضير"

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوى واللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة أرسلت لجنة لتقصى الحقائق حول وفاة طفلين بسبب "الشعرية سريعة التحضير"، وسيجرى إعلان النتيجة فور التوصل لها.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن هناك مسئولية على المصنع والمستهلك، لافتة إلى أن النودلز نشويات بها مواد مضافة، وهى غير غذائية لتحسين الصناعة لزيادة مدة الصلاحية أو مكسبات طعم أو لون أو مواد مضادة للأكسدة، ويجرى وضعها بنسب، والاستهلاك والتناول الزائد تتراكم المواد الكيماوية في الجسم وعلى المدى البعيد يتسبب في مشكلات صحية.

وأكدت رئيس لجنة فحص الشكاوى واللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء تعتمد على درجة الحرارة والتخزين في استخدام المادة الغذائية وأى مشكلة في ميكروب أو سوء تخزين، فإن درجة الحرارة العالية قد تقضى على الميكروبات.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات ما جرى تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وفاة طفلين أشقاء بأسوان إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، متضمناً وفاة طفلين أشقاء بإحدى قرى دائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير.

ومن خلال الفحص تبين قيام (طفل وطفلة – شقيقين) بشراء وجبة سريعة التحضير من إحدى محلات البقالة بذات القرية وتناولها، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء توجها على إثرها للمستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما (غسيل معدة) وتقرر خروجهما عقب تحسن حالتيهما، وعقب يومين شعرا بحالة إعياء أخرى وتوجها إلى المستشفى إلا أنهما توفيا حال وصولهما، وقام أهليتهما باستخراج تصريح دفن ودفنهما دون الإبلاغ عن الواقعة، فتم تحديد مالك محل البقالة وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.