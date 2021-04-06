اليوم السابع
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رائد فضاء روسى: التقطت صورا للأهرامات من الفضاء وكان حلمى ألمسها بإيدى.. فيديو

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:13 م
رائد فضاء روسى: التقطت صورا للأهرامات من الفضاء وكان حلمى ألمسها بإيدى.. فيديو احتفالية ذكرى أول رحلة للفضاء بالعالم
كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

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أعرب رائد الفضاء الروسى ميخائيل بوريسوفيتش كورنيينكو عن سعادته بزيارة مصر ، قائلا :"عايز أشكركم على الدعوة الكريمة لزيارة مصر".
 
 
جاء ذلك خلال الاحتفال الذى تم تنظيمه فى المركز الأوليمبى الرياضى بالمعادى بمناسبة الذكرى الـ60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسى "يورى جاجارين" أول رائد فضاء فى العال، والذى ولد فى 9 مارس 1934 وتوفي 27 مارس 1968، وهو أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12-أبريل - 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك1".
 
وقال رائد الفضاء الروسى ميخائيل بوريسوفيتش كورنيينكو حامل وسام "بطل روسيا"، إنه خلال رحلاته للفضاء التقط صور كثيرة لمصر تمثلت فى صور الأهرامات ونهر النيل، مضيفًا: "ورغم إنى شفت دا كله من الفضاء كان حلمى إنى أزور مصر وألمس الأهرامات بإيدى على الأرض وهذا الحلم تحقق أمس بزيارتى الأهرامات وحينها شعرت بإحساس عظيم".
 
وأشار إلى أن أول رحلة فضاء للرائد الروسى "يورى جاجارين" كانت البداية، ولولاها لم نكن لنقوم بتلك الرحلات التى تبعتها.
 
وأوضح أنه تم دعوته لزيارة وكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أنه سيكون هناك شراكة مثمرة بين مصر وروسيا فى مجال الفضاء، لافتا إلى أنه قضى 516 فى الفضاء شهدت تجارب عليمة ومهام تقنية.
 
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