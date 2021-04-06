خبير روسى: انعدام المجال المغناطيسى يشكل عقبة أمام الرحلات إلى الفضاء البعيد

موسكو /أ ش أ/

قال المدير العلمى لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني، إن انخفاض أو انعدام المجال المغناطيسى هو عقبة رئيسية أمام الرحلات إلى الفضاء البعيد.

وأشار - فى تصريحات اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الدولية " الإنسان فى الفضاء" المنعقدة فى موسكو، وفقا قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه من الضرورى التأكد من حساسية رواد الفضاء لمسألة المجال المغناطيسي.

وأضاف أنه "ربما سيكون من الضرورى إجراء فحوص لرواد الفضاء فى المستقبل لتحديد حساسيتهم من تغير شدة المجال المغناطيسي، وعدم الاكتفاء بتحليل البروستات والتحاليل المعقدة الأخرى كما فى الوقت الحاضر"، متوقعا أن تظهر لدى رواد الفضاء آثار سلبية نتيجة انخفاض أو انعدام المجال المغناطيسى خلال فترة طويلة أثناء الرحلات إلى الفضاء البعيد.