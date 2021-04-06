اليوم السابع
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البرلمان العربى يخصص جلسته المقبلة للرد على استهداف الدول العربية تحت دعاوى حقوقية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:31 م
البرلمان العربى يخصص جلسته المقبلة للرد على استهداف الدول العربية تحت دعاوى حقوقية رئيس البرلمان العربى عادل العسومى
بيشوى رمزى

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وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي، على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي بتخصيص الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، والمقررة يوم السبت المقبل، لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والتي تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية .
 
وأكد رئيس البرلمان العربي، أنه تقدم بهذا المقترح استشعاراً منه بخطورة هذه الحملة التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية، وإدراكاً لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة وبحث آليات وسبل مواجهتها.
 
وقد وافق أعضاء مكتب البرلمان العربي بالإجماع على هذا المقترح انطلاقاً من مسئولية البرلمان العربي في حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي.
 
وبهذه المناسبة، جدَّدت هيئة مكتب البرلمان العربي إدانتها لمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وتوظيفها كأداة للتدخل في شئونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، وتعمُد تجاهل ما تقوم به من جهود في هذا المجال.

البرلمان العربى

عادل العسومى

حقوق الإنسان

استهداف الدول العربية

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