اليوم السابع
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إخلاء سبيل 10 متهمين فى واقعة اتهام حسن شاكوش بفتح كافية غير مرخص

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:39 م
إخلاء سبيل 10 متهمين فى واقعة اتهام حسن شاكوش بفتح كافية غير مرخص افتتاح كافيه حسن شاكوش
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر إخلاء سبيل 10 أشخاص بكفالة ألف جنيه فى واقعة اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح كافيه غير مصرح بتشغيله، كما أمرت النيابة بالاستعلام من حى مدينة نصر، بصدور قرار بالترخيص الكافيه من عدمه. 
 
أكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء أمس "كوفى شوب"، مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.
 
وقال المصدر، إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش “كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.
 

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