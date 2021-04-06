أسوشيتدبرس: بايدن سيعلن اليوم إتاحة لقاح كورونا لكل البالغين بحلول 19 أبريل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء، تقليص أسبوعين من الموعد الذى تم تحديده للولايات فى الأول من مايو، لجعل كل البالغين مؤهلين للحصول على لقاحات كورونا.

ومع توسيع الولايات تدريجيا أهلية التطعيم لتتجاوز الجماعات ذات الأولوية للحصول على التطعيم، مثل كبار السن والعاملين فى الصفوف الأمامية والمهن الضرورية، فإن الرئيس يخطط للإعلان أن كل بالغ فى أمريكا مؤهل للحصول على لقاح كورونا بحلول 19 إبريل الجارى، بحسب ما ذكر مسئول بالبيت الأبيض.

ورفض المسئول الكشف عن هويته لمناقشته خطط بايدن قبل إعلانها رسميا، ومن المقرر أن يزور بايدن اليوم الثلاثاء، موقعا للتطعيم ضد كورونا فى فرجينيا، ثم يدلى تصريحات فى البيت الأبيض حول التقديم الذى أحرزته فى التعامل مع الجائحة.

وسيكون يوم 19 أبريل قبل أسبوعين تقريبا من الموعد الرسمى الذى حدده بايدن من قبل فى الأول من مايو لجعل كل البالغين فى أمريكا مؤهلين للحصول على اللقاح.

كما من المتوقع أن يعلن بايدن أيضا أنه تم حقن 150 مليون جرعة بالفعل منذ توليه الحكم فى 20 يناير الماضى، وهو ما يضع الرئيس فى مسار جيد لتحقيق هدفه الجديد بتوزيع 200 مليون جرعة بحلول 30 أبريل، وهو اليوم رقم 100 له فى الحكم.

وكان هدف بايدن الأساسى توزيع 100 مليون جرعة بنهاية أول 100 يوم له فى الحكم.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الإعلان بشأن الأهلية لتلقى اللقاح رمزى إلى حد ما، ويأتى فى الوقت الذى قدمت فيه الولايات بالفعل موعدها النهائى عن هدف الأول من مايو الأساسى. ويأتى أيضا مع تدفق إمدادات اللقاح إلى الولايات هذا الأسبوع.