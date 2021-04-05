وزير التعليم العالى يتفقد منشآت جامعة المنصورة الجديدة.. صور

كتب ـ محمد صبحى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور أنورإسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وذلك للاطمئنان على أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات التنفيذ استعدادًا لبدء الدراسة بالجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي 2021-2022.

واستعرض الوزير مبنى كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال، وشدد على الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.

وأشار الوزير، إلى أن اختيار مدن جديدة لإقامة الجامعات الأهلية الجديدة بها يأتي في إطار توجهات الدولة نحو فتح مجتمعات عمرانية جديدة؛ لذلك تم اختيار مدن الجلالة والطور والمنصورة الجديدة والعلمين لإقامة جامعات أهلية بها.

وأكد الوزير على أهمية تميز جامعة المنصورة الجديدة محليًا وعالميًا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء المعايير الدولية، وأن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار القيم المجتمعية من أجل حياة أفضل وقدرات تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتسعى جامعة المنصورة الجديدة إلى أن تكون جامعة ذكية، تقدم برامج تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين مهنيًا وإنسانيًا وقادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية في سوق العمل إقليميًا وعالميًا ووفقًا لمعايير الجودة الشاملة وملتزمين بالقيم والأخلاق المهنية، مع تطبيق أحدث استراتيجيات التعلم وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والمرونة الإدارية اللازمة لتطوير البرامج التعليمية وإنشاء المراكز البحثية وبيوت الخبرة الاستشارية لتحقيق النمو المؤسسي المستدام وتشجع البحث العلمي التطبيقي المنبثق من احتياجات المجتمع.

وتقام جامعة المنصورة الجديدة على مساحة 127 فدانا، وتشمل كليات (الأعمال - المعاملات القانونية الدولية – علوم وهندسة المنسوجات – الهندسة – علوم وهندسة الحاسبات – العلوم – الطب – طب الأسنان – الصيدلة – التمريض).

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارات جمهورية بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها في مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.

وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل، وحرص الدولة على الانطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها "الأهلية" بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى الجميع إليها، وهي "التوازن بين مهارات ومعارف الخريج"، وكذا ربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل.