جارديان: موقف السناتور الديمقراطى جو مانشين من خطة بايدن يهدد تمريرها بالشيوخ

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن السناتور الديمقراطى جو مانشين، الذي سيحدد تصويته على الأرجح ما إذا كانت خطة البنية التحتية للرئيس الأمريكى جو بايدن يمكن أن تجتاز مجلس الشيوخ، أعرب عن انتقادات للاقتراح لينضم إلى الجمهوريين الرافضين للخطة ويهدد بذلك أغلبية الديمقراطيين البسيطة فى المجلس، ما يعنى تقويض تمريرها.

في مقابلة إذاعية مع محطة فيرجينيا الغربية المحلية اليوم، قال مانشين إن لديه مخاوف جدية بشأن خطة بايدن لرفع معدل ضريبة الشركات إلى 28٪ للمساعدة في دفع تكاليف التشريع. وأوضح أنه منفتح على فكرة رفع معدل ضريبة الشركات إلى 25٪ ، لكنه أعرب عن قلقه من أن رفعها إلى 28٪ سيجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة.

وأضاف مانشين: "إذا لم أصوت لصالحها، فلن يحدث أي شيء".

وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه يأمل أن يتفاوض الكونجرس بشأن اقتراحه، لكنه شدد على الحاجة إلى تمرير مشروع قانون البنية التحتية.

وقال الرئيس يوم الجمعة "على الكونجرس مناقشة خطتي وتغييرها وتقديم بدائل إذا اعتقدوا أن هذا ما يتعين عليهم فعله. لكن الكونجرس يجب أن يعمل."

وفى المؤتمر اليوم للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت ردا عن وجود انتقادات أعضاء من كلا الحزبين لخطة جو بايدن للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، إن الرئيس "يتطلع إلى إجراء محادثات مع أعضاء من كلا الحزبين" حيث يعمل على دفع مشروع قانون البنية التحتية.

وعند الضغط على تعليقات مانشين التى أعلن فيها موقفه من الخطة ، تجاهلت ساكي السؤال قائلة: "نحن منفتحون على سماع الأفكار والمقترحات من الأعضاء ، ونشجعهم على طرحها".

كما اعترض الجمهوريون على الزيادات الضريبية على الشركات واتهموا الرئيس باستخدام "البنية التحتية" لبيع ما يسمونه الأولويات الليبرالية غير ذات الصلة - بما في ذلك العديد من البرامج، ولكن يقول مسئولو البيت الأبيض إنها ستعزز الفرص الاقتصادية للأشخاص والمناطق المحرومة.