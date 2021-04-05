القبض على سيدة لاتهامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها في الدرب الاحمر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على سيدة لقيامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها بالدرب الأحمر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا، مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إحدى السيدات - مقيمة بذات العنوان حال تواجدها بالعقار "ملكها"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 3 أمتاروممر أفقى بطول 4 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالإستعانة بمجموعة من العمالة اليومية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.