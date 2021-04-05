رام الله -عمان (أ ش أ)

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "تابعنا الأحداث التى حدثت فى المملكة الأردنية الهاشمية بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن"، مضيفا "أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمى الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية الملك عبد الله الثانى ابن الحسين الذى نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامى لهذا البلد والذى يرعاه".