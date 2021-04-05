وتابع أبو مازن - فى تصريح عقب وصوله العاصمة الأردنية عمان، أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الاثنين "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن، وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذى نتمنى له دائما الأمن والأمان".
 