7 ضوابط جديدة لتشكيل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

قررت شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى، إرجاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة (2021-2024) لحين تصديق الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام الأساسى للشركة.

وتلقت شركة مصر للمقاصة يوم 25 أبريل خطابًا موقعًا من كبير مستشارى الهيئة القاضى خالد النشار، يفيد بتأكيد الهيئة على ضرورة إرجاء فتح باب الترشح للانتخابات والإجراءات كافة لحين إعمال الهيئة شؤونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسي في ضوء إقراره من الجمعية العمومية للشركة، وذلك بعد الإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لعام 2021 في 21 مارس الماضى، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشح لرئاستها وعضوية مجلس إدارته.

وحددت هيئة الرقابة المالية ، ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية وهى:

1- يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 أعضاء، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين.

2- تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات.

3- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة.

4- يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة على أن يسري البند (1-1-3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

5- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي في ذات الوقت.

6- يجب أن تستخدم الشركة أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

7- يجب أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصرًا نسائيًا على الأقل.