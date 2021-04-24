7 شروط للترشح لرئاسة أول شركة إيداع وقيد الأدوات المالية الحكومية

كتب هانى الحوتى

حدد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في قرار رقم 40 لسنة 2021، شروط الترشح لرئاسة وعضوية أول شركة للإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، 7 ضوابط وهي..

1- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

2- ألا تقل مدة الخبرة المتطلبة للمرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لها في أحد مجالات التمويل المصرفي أو غير المصرفي عن 10 سنوات، وأن يكون قد سبق لها تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المصرفية أو غير المصرفية.

3- ألا تقل مدة الخبرة المتطلبة لدى غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة في أحد مجالات التمويل المصرفي أو غير المصرفي عن 7 سنوات.

4- ألا تقل مدة الخبرة المتطلبة لدى عضوين على الأقل في مجلس إدارة الشركة في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية، المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة عن 7 سنوات.

5- أن يتوافر فيه الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها في أعضاء مجلس الإدارة.

6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار الإفلاس خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7- ألا تكون الهيئة قد أصدرت أثناء عضويته بمجلس إدارة الشركة أكثر من تدبير في شأن الشركة-باستثناء التنبيه-وكان، ذلك بسبب إخلال بواجباته أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة، ويمتنع عليه عضوية مجلس إدارة الشركة للدورتين التاليتين لصدور هذه التدابير.