عودة محمد عبد السلام لانتخابات مصر المقاصة

كتب هانى الحوتى

قضت المحكمة الادارية العليا اليوم برفض الاستشكال المقدم من المرشح أشرف الضبع والخاص بوقف تنفيذ الحكم الصادر يوم السبت الماضى والذى يقضى بعودة محمد عبد السلام لقوائم المرشحين بانتخابات رئاسة مصر المقاصة.

من جانبه قال عاطف الشريف، المستشار القانونى لمحمد عبد السلام، أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم حكم نهائى ويقضى بعودة عبد السلام لسباق الانتخابات فورا وبصورة نهائية .

وأضاف الشريف أنه من المقرر تسيلم عريضة الحكم الى الهيئة العامة للرقابة المالية فورًا لتحديد موعدًا للسباق الانتخابى على رئاسة مجلس ادارة شركة مصر المقاصة.

أشار الشريف ، الى ان عبد السلام قام بالطعن على الحكم فى الإدارية العليا، وحصل على حكم لصالح قبل موعد الانتخابات الذى كان مقررا فى 30 يوليو الماضى، ولكن تقدم الضبع باستشكال أمام الإدارية العليا ضد الحكم، الامر الذى ادى الى التقدم باستشكال عكسى.