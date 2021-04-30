38 قتيلا و150 مصابًا فى انهيار جسر بإسرائيل خلال مهرجان دينى.. فيديو

كتب وكالات

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، بوقوع 38 قتيلا و150 جريحا بين اليهود إثر انهيار جسر فى جبل الجرمق (ميرون) شمالى إسرائيل هذه الليلة - بحسب سبوتنيك.

مصرع 38 اسرائيلي حتى الان في ميرون بمنطقة صفد جراء انهيار منصة كبيرة، طواقم الاسعاف ما زالت تسعف عدد كبير من المصابين واستدعاء طواقم اسعاف من منطقة الشمال. pic.twitter.com/Vi9tXk9Pir — يعقوب . (@Gg5k0kHD2MnQBi5) April 29, 2021

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود فى منطقة الجليل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر يمثل "كارثة فادحة"، وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

الشرطة الاسرائيلية تضع الحواجز بموقع الحادث