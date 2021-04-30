اليوم السابع
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38 قتيلا و150 مصابًا فى انهيار جسر بإسرائيل خلال مهرجان دينى.. فيديو

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:28 ص
38 قتيلا و150 مصابًا فى انهيار جسر بإسرائيل خلال مهرجان دينى.. فيديو الشرطة الاسرائيلية تضع الحواجز بموقع الحادث
كتب وكالات

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أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، بوقوع 38 قتيلا و150 جريحا بين اليهود إثر انهيار جسر فى جبل الجرمق (ميرون) شمالى إسرائيل هذه الليلة - بحسب سبوتنيك.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود فى منطقة الجليل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر يمثل "كارثة فادحة"، وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

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الشرطة الاسرائيلية تضع الحواجز بموقع الحادث
جانب من الحادث ومحاولات نقل القتلى والمصابين (1)
جانب من الحادث ومحاولات نقل القتلى والمصابين

محاولات نقل القتلى
محاولات نقل القتلى

جانب من الحادث ومحاولات نقل القتلى والمصابين (2)
جانب من الحادث ومحاولات نقل القتلى والمصابين

جانب من الحادث ومحاولات نقل القتلى والمصابين (3)الاسعاف بموقع الحادث

 


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مهرجان دينى

إسرائيل

يهود

أخبار فلسطين

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