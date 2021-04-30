اليوم السابع
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وكيل زراعة كفر الشيخ: نستهدف توزيع 100 ألف كارت للفلاح

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:00 ص
وكيل زراعة كفر الشيخ: نستهدف توزيع 100 ألف كارت للفلاح كارت الفلاح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم توزيع 3 آلاف كارت فلاح ، ونظراً لانشغال المزارعين بحصاد القمح، قل ترددهم على البنك الزراعي المصري لصرف الكارات، مؤكداً أن المديرية تستهدف توزيع 100 ألف كارت فلاح خلال شهر مايو المقبل .
 
وأضاف غربية، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تقدير إنتاجية فدان القمح ، توصلت إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح 16.63 أردب للفدان ، مؤكداً أن المحافظة  تستهدف زيادة زراعة مساحة 10 ألاف فدان قطن زيادة عن العام الماضي ، لتبلغ المساحة التي سيتم زراعتها بالقطن 70 ألف فدان ، مشيراً إلى أنه تم حصاد 90 ألف فدان بنجر من 152 ألف فدان .
 
 
 
 

 


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