وكيل زراعة كفر الشيخ: نستهدف توزيع 100 ألف كارت للفلاح

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم توزيع 3 آلاف كارت فلاح ، ونظراً لانشغال المزارعين بحصاد القمح، قل ترددهم على البنك الزراعي المصري لصرف الكارات، مؤكداً أن المديرية تستهدف توزيع 100 ألف كارت فلاح خلال شهر مايو المقبل .

وأضاف غربية، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تقدير إنتاجية فدان القمح ، توصلت إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح 16.63 أردب للفدان ، مؤكداً أن المحافظة تستهدف زيادة زراعة مساحة 10 ألاف فدان قطن زيادة عن العام الماضي ، لتبلغ المساحة التي سيتم زراعتها بالقطن 70 ألف فدان ، مشيراً إلى أنه تم حصاد 90 ألف فدان بنجر من 152 ألف فدان .