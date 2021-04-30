مياه القناة: الانتهاء من إصلاح الكسور المفاجئة فى الخطوط وعودة مياه الشرب

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة .

ففى قطاع السويس تم الانتهاء من أعمال إلاصلاح لكسر خط مياه 4 بوصة upvc بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الجناين بمحافظة السويس والمغذي لمنطقة عمربن الخطاب وبعض المناطق بالألبان القديمة بإشراف المهندس محمود زهرة، رئيس قطاع السويس ومتابعة رئيس شبكات المياه بقطاع السويس، مشيرًا إلى الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كما انتهت فرق الصيانة الفنية بالقطاع من إصلاح كسر خط مياه 6 بوصة upvc والمغذي لمنطقة يوسف السباعي أحدي قري شباب الخرجين بحي فيصل، وتمت عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح .

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية بقطاع الإسماعيلية من إصلاح عدد من الكسورات بمناطق مختلفة، ففى منطقة القصاصين تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 400مم بالمنطقة، الأمر الذى أدى بدوره إلى انقطاع المياه عن قرية 30 يونيو والمحسمة الجديدة حتى السبع آبار، مع الجزء القبلى من قرية أم عزام وبعض أجزاء من قرية المحسمة وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه إلى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع.

كما تم الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر 10 بوصة upvc بطريق الدواويس بقرية السلام، وكذلك إصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بقرية أم عزام، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بعزبة الجميزه بقرية الوادي الأخضر تحت إشراف المهندس محمود حسونة، رئيس منطقة القصاصين وبمعرفة فرق الصيانة الفنية بالمنطقة.

وفى منطقة القنطرة غرب انتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة من أعمال الإصلاح لخط مياه قطر110 مم اسبستوس بقرية البياضية، كما تم عمل غسيل للشبكات بالمنطقة لضمان جودة المياه وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح بإشراف المهندس محمد ماضى مدير المنطقة، وتم عودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

ووجه رئيس الشركة جميع رؤساء القطاعات والمناطق بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بكافة الكسورات لعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين لفترات طويلة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة فى القضاء على المشاكل الطارئة وتوفير جميع الإمكانيات والمعدات بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطنى إقليم القناة، وأن خدمة الخط الساخن 125 تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى وبلاغات العملاء وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك حالة وجود أعطال طارئة أو تسربات مياه صرف صحى بالشوارع، للعمل على سرعة حلها وتكليف فريق الصيانة الطارئة بسرعة الانتقال وإجراء الإصلاحات بشكل فنى مطابق للمعايير القياسية، تماشيًا مع سياسة شركة محافظات القناة إلى أهمية رفع كفاءة وتحسين الشبكات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والارتقاء بخدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بها على مستوى محافظات القناة الثلاثة.