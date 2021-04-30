اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطنون يهربون من الحر إلى شواطئ مطروح رغم الإغلاق.. فيديو وصور

الجمعة، 30 أبريل 2021 06:20 م
مواطنون يهربون من الحر إلى شواطئ مطروح رغم الإغلاق.. فيديو وصور تواجد المواطنين بالشاطئ
مطروح - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً من محافظة مطروح، ورصد هروب المواطنين من الحر إلى الشواطئ، علي الرغم من الإغلاق، بسبب فيروس كورونا.
 
 
وتوافد المواطنون بأعداد كبيرة على عدد من الشواطئ في محافظة مطروح، للسباحة أو لممارسة الصيد، وهناك آخرون يستعدون لتناول وجبة الإفطار على الشاطئ، وبعض الأهالى يقومون بـ"الزردة" وهى رحلة بحرية يتناولون فيها وجبات الإفطار، والاستمتاع بالطقس الربيعى.
 
وتواجد مجموعات من الشباب في شاطئ "روما"، ويستمتع الأهالي بالطقس الربيعي المعتدل، بشبه جزيرة رومل أمام مدينة مرسى مطروح.
 
تواجد المواطنون على الشاطئ_1
تواجد المواطنون على الشاطئ

 

تواجد المواطنين بالشاطئ
تواجد المواطنين بالشاطئ

 

توافد المواطنون على الشاطئ
توافد المواطنون على الشاطئ

 

شاطئ مطروح
شاطئ مطروح

 

ممارسة الصيد
ممارسة الصيد

 

مواطنون يمارسون السباحه
مواطنون يمارسون السباحه

 

مواطنون يمارسون الصيد
مواطنون يمارسون الصيد

 


مطروح

محافظة مطروح

مرسي مطروح

اخبار المحافظات

اخبار محافظة مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة