مواطنون يهربون من الحر إلى شواطئ مطروح رغم الإغلاق.. فيديو وصور

وتوافد المواطنون بأعداد كبيرة على عدد من الشواطئ في محافظة مطروح، للسباحة أو لممارسة الصيد، وهناك آخرون يستعدون لتناول وجبة الإفطار على الشاطئ، وبعض الأهالى يقومون بـ"الزردة" وهى رحلة بحرية يتناولون فيها وجبات الإفطار، والاستمتاع بالطقس الربيعى.

وتواجد مجموعات من الشباب في شاطئ "روما"، ويستمتع الأهالي بالطقس الربيعي المعتدل، بشبه جزيرة رومل أمام مدينة مرسى مطروح.