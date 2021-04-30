مواطنون يهربون من الحر إلى شواطئ مطروح رغم الإغلاق.. فيديو وصور

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً من محافظة مطروح، ورصد هروب المواطنين من الحر إلى الشواطئ، علي الرغم من الإغلاق، بسبب فيروس كورونا.
وتوافد المواطنون بأعداد كبيرة على عدد من الشواطئ في محافظة مطروح، للسباحة أو لممارسة الصيد، وهناك آخرون يستعدون لتناول وجبة الإفطار على الشاطئ، وبعض الأهالى يقومون بـ"الزردة" وهى رحلة بحرية يتناولون فيها وجبات الإفطار، والاستمتاع بالطقس الربيعى.
وتواجد مجموعات من الشباب في شاطئ "روما"، ويستمتع الأهالي بالطقس الربيعي المعتدل، بشبه جزيرة رومل أمام مدينة مرسى مطروح.
تواجد المواطنون على الشاطئ
تواجد المواطنين بالشاطئ
توافد المواطنون على الشاطئ
شاطئ مطروح
ممارسة الصيد
مواطنون يمارسون السباحه
مواطنون يمارسون الصيد
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