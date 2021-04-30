مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تغزو قرى ديرمواس ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن مبادرة حياة كريمة ستخدم حوالى نصف مليون مواطن فى 29 قرية بمركز دير مواس بخلاف التوابع، مضيفا أنه سيتم تنفيذ محطة مياه مرشحة بطاقة انتاجية 300ل/ث بدير مواس، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام.

وأوضح أنه جارى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" فى 5 مراكز، هى: "ديرمواس وملوى وابوقرقاص والعدوة ومغاغة" بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و419مليون جنيه، يستفيد منها 192قرية.

وأشار إلى أن الشركة تتابع يوميا الموقف التنفيذى للمشروعات، ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن ناحية أخرى، سادت حالة من الفرحة بين أهالى قرى ديرمواس ، وقال خالد محمود أحد الأهالى أن المبادرة إعادة الروح والحياه لقرية دلجا فقد كانت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أبرز المطالب ، وأضاف نحن الآن نشاهد عملا دائما ومستمر من أجل إنجاز الأعمال ، ليس هذا فحسب بل متابعة مستمرة من القائمين على تنفيذ المشروعات .

فيما قالت زينب مخلوف إحدى أهالى القرية، أن سكن كريم إعادة كرامة الناس الغلابه فى تلك القرى وجعل منازلهم تحفة جمالية ، وعلينا أن نفخر بتلك المبادرة التى تعيد الريف المصرى من جديد وتوفر فيه كافة الخدمات التى تحتاجها تلك القرى ، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تقوم على تنفيذ مشروعات كانت بالنسبة لنا حلم ولكن الآن تحولت إلى حقيقة .