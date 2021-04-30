كوريا الجنوبية تمدد إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة 3 أسابيع أخرى للحد من انتشار كورونا

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة حاليا وحظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر لمدة 3 أسابيع أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا .



وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء الكوري هونغ نام-كي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، "في الوضع الحالي لا يمكننا تخفيف درجة اليقظة في إشارة إلى تسجيل 661 إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق".



وأضاف، "هناك أعياد مختلفة للتجمعات في شهر مايو، مما قد يزيد من خطر انتشار العدوى، وفي هذا الصدد، تمدد الحكومة فترة وقائية خاصة ضد الفيروس لمدة أسبوع آخر حيث تشمل حظر تناول الطعام بشكل جماعي بين الموظفين العموميين وتوسيع العمل من المنزل وغيرها.



وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية انه سيتم تطبيق قواعد جديدة للتباعد الاجتماعي ضد فيروس كورونا المستجد في يوليو، إذا ظل عدد الإصابات اليومية في البلاد أقل من 1,000، وهي قواعد جديدة تهدف إلى فرض قيود أكثر عدلا وإعطاء الجمهور رسالة أبسط بشأن الاحتواء.



وسيشمل النظام الجديد أربعة مستويات وسيسمح للتجار، مثل المقاهي والمطاعم ودور السينما، بالقيام بالأعمال التجارية في ظل جهود احتواء طوعية.



وسيُطلب فقط من بعض مرافق الترفيه عالية الخطورة، مثل النوادي الليلية، تعليق أعمالها إذا فرضت السلطات الصحية أعلى مستوى من القيود.