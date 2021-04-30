اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كلب بايدن يتلقى تدريبات إضافية ويعود للبيت الأبيض بعد حادثتى عض

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:30 م
كلب بايدن يتلقى تدريبات إضافية ويعود للبيت الأبيض بعد حادثتى عض الكلب ميجر
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، أن كلب الرئيس، جو بايدن "ميجر"، عاد إلى البيت الأبيض بعد تدريب إضافى تضمن قضاء بعض الوقت مع القطط عقب حادثتى عض، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقالت زوجة الرئيس، فى مقابلة مع شبكة "NBC" تم بثها اليوم الجمعة: "لقد عاد.. إنه كلب لطيف ومحبوب، هو كذلك حقا"، مضيفة أن آل بايدن يتوقعون إحضار قطة قريبا وتم تهيئة ميجر لتقبل ذلك، وأوضحت: "كان ذلك جزءا من تدريبه. أخذوه إلى حظيرة للقطط. كان سلوكه جيدا".

 

وتلقى ميجر، وهو كلب من نوع جيرمان شيبرد فى 3 أعوام من عمره أخذه بايدن من مأوى للكلاب، تدريبات خارج البيت الأبيض هذا الشهر بعد أن عض فى أوائل مارس عنصرا فى أجهزة الأمن وفى أواخر الشهر ذاته موظفا فى البيت الأبيض.


بايدن

كلب الرئيس جو بايدن

جيل بايدن

الكلب ميجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة