كلب بايدن يتلقى تدريبات إضافية ويعود للبيت الأبيض بعد حادثتى عض

كتب وكالات

ذكرت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، أن كلب الرئيس، جو بايدن "ميجر"، عاد إلى البيت الأبيض بعد تدريب إضافى تضمن قضاء بعض الوقت مع القطط عقب حادثتى عض، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت زوجة الرئيس، فى مقابلة مع شبكة "NBC" تم بثها اليوم الجمعة: "لقد عاد.. إنه كلب لطيف ومحبوب، هو كذلك حقا"، مضيفة أن آل بايدن يتوقعون إحضار قطة قريبا وتم تهيئة ميجر لتقبل ذلك، وأوضحت: "كان ذلك جزءا من تدريبه. أخذوه إلى حظيرة للقطط. كان سلوكه جيدا".

وتلقى ميجر، وهو كلب من نوع جيرمان شيبرد فى 3 أعوام من عمره أخذه بايدن من مأوى للكلاب، تدريبات خارج البيت الأبيض هذا الشهر بعد أن عض فى أوائل مارس عنصرا فى أجهزة الأمن وفى أواخر الشهر ذاته موظفا فى البيت الأبيض.