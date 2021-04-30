صلوات الجمعة العظيمة بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

بدأت اليوم صلوات الجمعة العظيمة بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وسط إجراءات احترازية مشددة بحضور الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية.

وكانت قد بدأت مطرانية الإسماعيلية صلوات الخميس أمس وليلة صلوات الجمعة العظيمة وسط حضور عدد محدود من القساوسة والشمامسة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ونبه الأنبا سارافيم، مطران الأقباط الأرثوذوكس، علي الجميع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء ماسكات الوجه وعدم خلعها طوال فترة الصلاة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبثت المطرانية منذ أمس الخميس لكافة الصلوات علي الموقع الرسمي لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية لمنح غير الحضور فرصة لمتابعة الصلوات، ونبهت الكنيسة علي ضرورة التعاون الكامل مع رجال الأمن الموجودين على أبواب الكاتدرائية، للتأكد من بطاقة المشاركين ومطابقتها مع بطاقة الرقم القومي والتعاون مع خدام الكشافة داخل الكاتدرائية وذلك من خلال سرعة الاستجابة لتوجيهاتهم.

كما نبهت بعدم السماح للمشاركين باصطحاب أي أشخاص غير حاملين لبطاقة الحضور الشخصية وعدم السماح بدخول أي شخص يثبت ارتفاع درجة حرارته، أو من يعاني من أي أعراض أخرى، ومنع دخول اي من أفراد من أسرة الشخص المُصاب.