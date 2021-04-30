صحة البحر الأحمر: ضبط 4 أشخاص يزاولون مهنة الصيدلة بدون ترخيص فى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر عن شن إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمود السباعى حملة تفتيش صيدلى بمدينة سفاجا لضبط سوق الدواء والتصدى لظاهرة غش الأدوية والمستحضرات والتأكد من مصدرها وفاعليتها وضبط الأدوية المهربة والمستحضرات مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها كلا من الدكتور أحمد جمعة، واندرو اميل، وحسين حمدى أعضاء التفتيش الصيدلة بالمديرية، مفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بسفاجا تمكنت الحملة من ضبط 4 أشخاص يزاولون مهنة الصيدلة وانتحال صفة صيادلة وتم تحرير 4محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وكانت تمكنت ادارة التفتيش الصيدلى من ضبط 4200 قرص وعبوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة واخرى مستورده بقيمة 460 ألف جنيه تقريباً فى حملة مكبرة الى الصيدليات بالغردقة .

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على ضرورة المتابعة المستمرة على أماكن بيع الأدوية بالمحافظة.