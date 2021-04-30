توزيع 800 وجبة إفطار يومية على الصائمين مجانا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد شمال سيناء مساء كل يوم قيام متطوعين بتوزيع وجبات إفطار جاهزة للصائمين، وقالت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء، إن هذه الوجبات وصل عددها لنحو 800 وجبة يومية، بخلاف توزيع مساعدات نقدية وعينية، وغيرها من كل أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا وتوفره جمعيات أهلية تحت إشراف ومتابعة مديرية التضامن .

وأضافت أن من بين هذه الوجبات 200 وجبة ساخنة توزع على الأسر الأولى بالرعاية، و200 وجبة يوميا للأسر والمرضى وذويهم والعاملين بالمستشفيات، و400 وجبة يوميا منوعة .

وقالت إنه يتم التنسيق بين الجمعيات للنزول إلى الأحياء الفقيرة والمهمشة مثل الصفا والسمران وكرم أبو نجيلة وعاطف السادات، مؤكدة أن هذه المبادرات الخيرية تتواصل طوال شهر رمضان وحتى نهايته.



المشاركين



تجهيز الوجبات



توصيل الوجبات



فتاة توصل الوجبات



فتيات يشاركن فى توصيل الوجبات