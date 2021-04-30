اليوم السابع
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خالد صلاح
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تفاصيل محاولة إثيوبيين بناء خيمة بعلم بلدهم فى دير السلطان بالقدس

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:30 م
تفاصيل محاولة إثيوبيين بناء خيمة بعلم بلدهم فى دير السلطان بالقدس رهبان الكنيسة القبطية المصرية

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جدل كبير أثارته محاولة إثيوبيين رفع العلم الإثيوبى فى دير السلطان الأثرى المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس بالقدس المحتلة.

 

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صور متداولة وفيديوهات أظهرت تفاصيل الواقعة التى حاول من خلالها عدد من الإثيوبيين نصب خيمة في ساحة الدير تحمل العلم الإثيوبى، إلا أن رهبان الكنيسة القبطية المصرية المتواجدون تعاملوا مع الواقعة بنوع من الحكمة وضبط النفس فى محاولة لتجنب الصدام مع أي طرف لكنهم أصروا على إزالة العلم والخيمة من ساحة الدير المملوك للكنسية المصرية.

 

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت فى أكثر من فرصة أن دير السلطان القبطى هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومبانى الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطية شأنه شأن جميع الأديرة القبطية وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة.


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