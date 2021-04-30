تعرف على فوائد الكيوى على صحتك.. ملين للهضم ويعالج حب الشباب

ندى سليم

الكيوى من الفواكه المليئة بالفيتامينات والمعادن المهمة، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابى للغاية على صحتك، نظرا لأنه يحتوى على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية مثل الألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والنحاس والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ وفيتامين ك.



وطبقا لتقرير نشر فى موقع تايمز أوف إنديا، فهناك بعض الفوائد الصحية للكيوى: 1. يمنع تخثر الدم لأنه يعمل على تقليل كمية الدهون فى الدم ويقى من الأمراض القلبية الوعائية، فهو يعمل مثل فاعلية الأسبرين فى ترطيب الدم وتحسين صحة القلب. لأنه يعمل على تقليل كمية الدهون فى الدم ويقى من الأمراض القلبية الوعائية، فهو يعمل مثل فاعلية الأسبرين فى ترطيب الدم وتحسين صحة القلب.



2. يساعد فى علاج الربو

يعد الأزيز وضيق التنفس من أكثر الأعراض شيوعًا المتعلقة بهذه الحالة، لذا تكون الكميات العالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة فى الكيوى مهمة للمساعدة فى السيطرة على أعراض الربو، حيث أظهرت دراسة أن وظائف الرئة تحسنت لدى أولئك الذين تناولوا الكيوى بانتظام.



3. يحسن الهضم يحتوى الكيوى على كمية جيدة من الألياف الغذائية ما يجعله مفيدًا لتحسين عملية الهضم، كما أنه يحتوى أيضًا على إنزيم الأكتينيدين الذي يمكنه تكسير البروتينات في الأمعاء بشكل فعال، بعد تناول وجبة كبيرة، لذا يُنصح بتناول بعد وجبات اللحوم والأسماك والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ في كثير من الأحيان.



4. يساعد على تنظيم ضغط الدم يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، حيث أظهرت دراسة أن أولئك الذين تناولوا 3 حبات كيوي يوميًا لمدة 8 أسابيع لديهم انخفاض في ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، نظرا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين التي قد تكون سببًا في تنظيم ضغط الدم، فضلا عن فيتامين C الذى يساهم أيضًا في خفض ضغط الدم.



5. يعزز الجهاز المناعي نظرا لأنه غني بفيتامين ج الذى يلعب دورًا مهما للوظيفة الخلوية وحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة في الجسم، كما أنه مسئول عن نمو وإصلاح الأنسجة ويوفر الدعم لجهاز المناعة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو غنى أيضا بفيتامين C الذى يعمل على درء العدوى ونزلات البرد والإنفلونزا بشكل فعال عند تناوله بانتظام.



6. يحمى من الإصابة بالسرطان نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة التى تقلل من تلف الحمض النووى وبالتالى الإجهاد التأكسدى وهو اختلال الجذور الحرة ومضادات الأكسدة فى جسمك، وهذا يعنى أن الكيوى يمكن أن يساعد فى الوقاية من السرطانات طويلة المدى وأمراض نمط الحياة مثل سرطان القولون، الذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتلف الحمض النووى.