اليوم السابع
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تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسيوط بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:01 م
تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسيوط بلقاح كورونا الأسبوع المقبل اجتماع مجلس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك بدءًا من الأسبوع القادم فى مقرات طبية داخل الجامعة.

جاء ذلك ترأس لجلسة مجلس الجامعة مساء أمس الخميس والمنعقدة عن شهر إبريل وذلك بحضور النواب لمختلف القطاعات وأعضاء المجلس من عمداء مختلف الكليات النظرية والعملية بالجامعة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، فى بيان له اليوم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل توفير اللقاح اللازم لتطعيم منتسبى الجامعة فى إطار حملة موسعة داخل الجامعة لمواجهة الجائحة ومنع انتشار الفيروس بين منتسبيها ، مضيفاً أنه جرى تخصيص مقرين حاليين للحقن باللقاح  وتجهيزهم بالمعدات اللازمة وأجهزة كمبيوتر متصلة بوزارة الصحة لمتابعة أعمال التسجيل وهما وحدة أعضاء هيئة التدريس والآخر بقسم علاج الأورام وذلك لحقن الراغبين فى تلقى التطعيم مع إمكانية إضافة مقرات طبية أخرى خلال المرحلة القادمة ، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الجامعة الهادفة إلى العمل على الحفاظ على صحة وسلامة أفرادها، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحقن باللقاح وتخفيف العبء عن وزارة الصحة والمراكز الطبية التابعة لها.

وعن طريقة التسجيل أشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه تم تكليف عمداء الكليات ومديرى القطاعات والإدارات المختلفة بتوفير استمارات التسجيل وجمعها عقب ملئ البيانات وتوقيعها من الراغبين على أن يتم إرفاقها بصورة الرقم القومى حيث يتم تحديد موعد قريب لتلقى اللقاح، على أن يقوم الطلاب بملىء استمارة التسجيل والتقديم فى مستشفى الطلبة بالجامعة.

ووجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط دعوته إلى كافة أفراد اسرة الجامعة بضرورة  الإسراع فى التسجيل لتلقى اللقاح والذى يعد الحل الوحيد والمتاح لتخفيض معدلات الإصابة فى المجتمع ، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا والتقليل من مضاعفاته فى حال الإصابة به لا قدر الله.

اجتماع مجلس جامعة أسيوط (1)
اجتماع مجلس جامعة أسيوط (1)

 

اجتماع مجلس جامعة أسيوط (2)
اجتماع مجلس جامعة أسيوط (2)

 

اجتماع مجلس جامعة أسيوط (3)
اجتماع مجلس جامعة أسيوط (3)

 

اجتماع مجلس جامعة أسيوط (4)
اجتماع مجلس جامعة أسيوط (4)

 

اجتماع مجلس جامعة أسيوط (5)
اجتماع مجلس جامعة أسيوط (5)

 

اجتماع مجلس جامعة أسيوط (6)
اجتماع مجلس جامعة أسيوط (6)

 

 


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