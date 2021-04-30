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المعاينة الأولية لحريق كنسية العمرانية: ماس كهربى السبب والنيران التهمت 4 طوابق

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:54 م
المعاينة الأولية لحريق كنسية العمرانية: ماس كهربى السبب والنيران التهمت 4 طوابق حريق كنيسة العمرانية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت المعاينة الأولية لحريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، أنه بعد الانتهاء من الصلوات اندلع حريق داخل المبنى والتهم معظم محتويات الطوابق الأربعة للكنسية، وبمجرد ابلاغ الأجهزة المعنية تم إرسال سيارات الإطفاء وتمت عملية الإخماد. 
 
وأظهرت المعاينة أن ماس كهربى نتيجة الأحمال الزائدة تسبب فى اندلاع الحريق بمبنى الخدمات، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحريق، كما انتقل رجال المعمل الجنائى لإجراء التحريات لكشف الخسائر والأسباب النهائية الناتجة عن الحريق.
 
وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع فى مبنى الخدمات وكنيسة مارمينا بالعمرانية، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل كنسية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم منع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه، ويتم حاليا إجراء عمليات التبريد بالمبنى.
 
 
 

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