"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات ، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أبريل، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة بقيمة 4.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 2.7 مليار ورقة، بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات التعليمية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 392.7 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 51.2 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 949.1 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 204.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 602.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 75.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.03 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 947.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 127.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 550.7 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 5.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 173.9 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 29 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.