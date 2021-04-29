"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات ، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 577.8 مليون ورقة بقيمة مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 477.6 مليون ورقة، بقيمة 464.9 مليون جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 12.2 مليون ورقة بقيمة 411.3 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 47.3 مليون ورقة بقيمة 303.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 134.4 مليون ورقة بقيمة 257.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 110.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 242.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 142.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 160.5 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 13.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 151.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 71.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 131.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 23 مليون ورقة منفذة بقيمة 111.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والطاقة والخدمات المساندة، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 9.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 14.4 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 3.8 مليون ورقة بقيمة 11.3 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 343.6 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 106.9 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.