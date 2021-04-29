تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.88% خلال جلسات شهر أبريل

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بنحو 800 مليون جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 649.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.5 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 467.6 مليار جنيه إلى 446.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 65.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.426 مليار ورقة منفذة على 713 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 90.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.751 مليار ورقة منفذة على 913 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 57.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 86.1 مليون ورقة منفذة على 7082 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.16% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.84%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 193.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.8 مليار جنيه، بحجم تداول 6.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 382.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.5 مليار جنيه بحجم تداول 8.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 576.1 ألف عملية.