اليوم السابع
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الداخلية تداهم القليوبية وتنفذ 7 آلاف حكم قضائى وتضبط سلاح ومخدرات

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:04 م
الداخلية تداهم القليوبية وتنفذ 7 آلاف حكم قضائى وتضبط سلاح ومخدرات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت الأوكار والبؤر الإجرامية بقرية مشتهر ومحطيها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.

 

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قطع سلاح نارى، وضبط (12) قضية مخدرات، وضبط (5) قطع سلاح أبيض، وضبط (1) مراقب هارب، وضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7132) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

 


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