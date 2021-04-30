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الأجواء شديدة الحرارة تستمر غدا بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:07 م
الأجواء شديدة الحرارة تستمر غدا بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

 


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