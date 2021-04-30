احتياطات يجب اتخاذها عند الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الرضاعة

كتبت أمل علام

كشف موقع TheHealthSite أنه تم إدخال إحدى السيدات الحوامل إلى المستشفى فى وحدة الطوارئ التابعة بالهند، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، حيث بلغت نسبة الأوكسجين 87، وتم وضعها على دعم الأكسجين، حيث دخلت فى مرحلة الولادة.



عند اصابتك بفيروس كورونا ما هى الاحتياطات

وقال الموقع نجحت المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا، وتبلغ من العمر 26 عامًا فى ولادة توأمين فى مركز كورونا الصحى المجتمعى فى ولاية أوتار براديش الهندية.

وقالت الدكتورة خيليندرا ساكسينا، التى تعمل فى مستشفى ناراولى "لقد حضر الأطباء إلى المرأة، وتم اتباع جميع التدابير الاحترازية وإرشادات كورونا فى غرفة الطوارئ خلال وقت الولادة، كان الطفل الأول يتمتع بصحة جيدة وطبيعية، بيما عانت الطفلة الثانية التى وُلدت بعد بضع دقائق من بعض مضاعفات التنفس فى البداية وتم إعطاؤها الأكسجين، لكنها تحسنت فيما بعد، وكلا الرضيعين يتمتعان بصحة جيدة الآن ولم يصابا بفيروس كورونا.



احتياطات عند رضاعة طفلك

هل يمكن أن ينتقل كورونا من المرأة إلى مولودها الجديد؟

يقول الدكتور مانوج جوناباى "ليس من الضرورى أنه إذا كانت الأم مصابة بفيروس كورونا، فسيكون طفلها أيضًا مصاب بالفيروس ومع ذلك كإجراء وقائى، سيتم اختبار الأطفال مرة أخرى لفيروس كورونا بعد يومين".

هل يمكنني لمس طفلي حديث الولادة وحمله إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا؟

نعم، يمكنك لمس مولودك الجديد بعد أن ثبتت إصابتك بفيروس كورونا، على الرغم من أن الخبراء قالوا إنه يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

ما هى الإجراءات الاحترازية؟

أولا: ارضعى طفلك بأمان.

ثانيا: ارتدى قناعًا طبيًا أثناء إرضاع الطفل.

ثالثا: اغسلى يديك بمعقم اليدين المعتمد على الكحول قبل الرضاعة الطبيعية.

رابعا: تأكدى من الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بك والطفل.

نصائح للمصابين بفيروس كورونا

يجب على المرء أن يأخذ الرعاية المناسبة بعد العودة إلى المنزل، لا ينبغى مشاركة الغرفة مع أى شخص آخر فى العائلة، التأكد من اتباع إرشادات الوباء، وعدم الخروج لبضعة أيام حتى تختفى الأعراض، استمر فى فحص الأعراض عن كثب لتجنب عدوى الآخرين.