اليوم السابع
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الصحة العالمية تحث الأشخاص للتبرع بـ7 دولارات لحصول الجميع على لقاح كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 10:17 ص
الصحة العالمية تحث الأشخاص للتبرع بـ7 دولارات لحصول الجميع على لقاح كورونا الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس
كتبت أمل علام

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حثت منظمة الصحة العالمية على التبرع بمبلغ 7 دولارات للحصول على لقاح كورونا للمساعدة فى القضاء على الوباء، حيث يتم تشجيع الناس فى جميع أنحاء العالم على التبرع بجرعة بقيمة 7 دولارات فى حملة تقودها منظمة الصحة العالمية لجمع أموال إضافية لبرنامج مشاركة لقاح كورونا الدولى، وفقا لـ "رويترز".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذى أطلق حملة "Go Give One" يوم الأربعاء، إنها ستسمح لأي شخص بلعب دوره في تطعيم العالم من خلال تبرع بسيط"، وفي الوقت المناسب، للمساعدة في إنهاء الوباء.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن 7 دولارات ستغطي تكلفة شراء جرعة لقاح وإيصالها لشخص ما في بلد منخفض الدخل، ستسعى الحملة أيضًا إلى الحصول على أموال من الشركات التي يقدم موظفوها وعملائها مساهمات.

وقال تيدروس في بيان: "أفضل طريقة للخروج من هذا الوباء هي الحصول على اللقاحات للجميع، بدءًا من العاملين الصحيين والأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم".

ومن المقرر إطلاق الحملة فى دولة تلو الأخرى خلال العام المقبل، بدءًا من بريطانيا والولايات المتحدة وكينيا، وهى مدعومة من قبل جمعيات خيرية وشركات عالمية.


كورونا

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الصحة العالمية تحث الجميع للتبرع

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التبرع بقيمة 7 دولارات

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