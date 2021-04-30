أطعمة ومشروبات يجب الامتناع عن تناولها فى حالة التهاب المعدة

كتبت سماح لبيب

يشكو الكثير من الأشخاص من آلام التهاب المعدة ، والتى عادة ما تحدث بسبب التوتر، أو الانفعال أو تناول الأطعمة التى تساهم فى زيادة التهابها، وعلاج المعدة عادة ما يستمر لفترات زمنية طويلة، ومن أبرز الأطعمة التى يجب أن يتجنبها مريض التهاب المعدة وفقا لموقع health line " الطبى :

1 الأطعمة التى تحتوى معدلات دسم مرتفعة



لابد من الامتناع عن الأطعمة التى تحتوى على الأحماض الدهنية، مثل حلقات البصل والبيض المقلى والفطائر المقلية والدجاج المقلى ورقائق البطاطا والخبز الأبيض والمكرونة والمأكولات البحرية المخبوزة ، التى تهيج بطانة المعدة الحساسة، كما أن الأطعمة الدهنية قد ترفع ضغط الدم أو تؤدى إلى السمنة وأمراض القلب.



البصل

2 الطعام الحار



الأطعمة الحارة قد تفاقم أعراض التهاب المعدة، وعلى رأسها الفلفل الحار والخردل والصلصة الحارة التى قد تسبب ارتجاع الحمض وتؤدى إلى التهاب المعدة.

3 البصل والثوم



عندما تعانى من نوبات التهاب المعدة المزمن، فمن المستحسن تجنب بعض الخضراوات مثل البصل والثوم وحلقات الطماطم لأنها قد تسبب حرقة وألم، لذا يجب التأكد من طهى الطعام جيدا وتقطيعه إلى حلقات صغيرة جدا ليسهل عملية الهضم.



الثوم

4 المشروبات الغازية والحمضية



جميع المشروبات الغازية عالية الدهون وتسبب تطوير التهاب المعدة ، وعند التعرض لالتهاب المعدة، يجب تجنب المشروبات الغازية وعصائر الحمضيات، وينبغي أيضا تجنب القهوة.