المغنسيوم أحد طرق علاج أعراض متلازمة القولون العصبى.. اعرف فوائده

كتبت هند عادل

متلازمة القولون العصبى هى اضطراب معدى معوى يتميز بمجموعة من الأعراض التى تحدث عادةً معًا أبرزها الإسهال وانتفاخ البطن المفرط، وتقلصات أو ألم فى البطن، إمساك، يُعتقد أن متلازمة القولون العصبى ناتجة عن مشاكل بين كيفية عمل الدماغ والأمعاء معًا، ويشير الأطباء الآن إلى حالات مثل القولون العصبي على أنها اضطرابات في تفاعلات الأمعاء والدماغ، وفقا لتقرير لموقع healthline.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي من الإمساك ويعاني البعض من الإسهال، ويتقلب الآخرون بين الاثنين، وغالبًا ما يتم تصنيف القولون العصبي إلى أنواع مختلفة:

القولون العصبي مع الإمساك (IBS-C) : حركات الأمعاء غير الطبيعية مع البراز الصلب أو المتكتل بشكل عام ، تتطلب حركات أمعاء أقل إجهادًا.

متلازمة القولون العصبي مع الإسهال (IBS-D) : البراز الرخو أو المائي قد يكون لديك ألم في البطن إلى جانب الحوافز المتكررة للذهاب للحمام.

القولون العصبي مع عادات الأمعاء المختلطة (IBS-M) : حركات الأمعاء غير الطبيعية التي يمكن أن تكون صلبة ومتكتلة وفضفاضة أو مائية في نفس اليوم.

فوائد المغنيسيوم للقولون العصبى





إذا كنت مصابًا بمرض القولون العصبي فربما تكون قد سمعت أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد فى تخفيف الأعراض، فى حين أن زيادة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يمكن أن تكون مفيدة لكل شخص مصاب بمرض القولون العصبى، فمن المعروف على وجه التحديد أن بعض تركيبات مكملات المغنيسيوم تساعد فى تخفيف الإمساك.

لهذا السبب قد تكون مكملات المغنيسيوم مفيدة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي IBS-C أوIBS-M ، لكنها قد لا تكون فكرة جيدة لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي IBS-D حيث يمكنهم زيادة الإسهال.

الفوائد المحتملة للمغنيسيوم لـعلاج القولون العصبى

المغنيسيوم هو معدن يشارك في العديد من الوظائف الأساسية في الجسم، بما في ذلك تنظيم وظيفة العضلات والأعصاب وضغط الدم وسكر الدم يمكن العثور على المغنيسيوم في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك:

خضار ورقية، بطاطا، بروكلي، كل الحبوب، افوكادو، البقوليات مثل العدس والحمص والبازلاء، البذور ، مثل بذور الكتان وبذور اليقطين، بعض أنواع الأسماك، المكسرات، الشوكولاته الداكنة.

كما تساعد مكملات المغنيسيوم في تخفيف تقلصات البطن والقلق والإمساك لهذا السبب، وقد يوصى بزيادة مكملات المغنيسيوم والمغنيسيوم الغذائية للمساعدة في الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبى خاصة وانه يقلل من القلق لقد ثبت أن المغنيسيوم يقلل من القلق نظرًا لأن القلق قد يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي ، فقد يساعد ذلك في تقليل الأعراض.

الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام المغنيسيوم في القولون العصبي

على الرغم من أن المغنيسيوم يعتبر آمنًا بشكل عام لمعظم الناس، فقد يكون لديك آثار جانبية بعد تناول المكملات، خاصة إذا كنت تتناول الكثير، لتجنب الآثار الجانبية حاول الحفاظ على تناوله أقل من 350 مجم في اليوم، ما لم يكن تحت إشراف الطبيب.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لمكملات المغنيسيوم إسهال خفيف، غثيان، تقلصات المعدة.