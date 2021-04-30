اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:15 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم عملات -أرشيفية
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 30-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر "ين يابانى" 29.05 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.07 ين يابانى.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.
 
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:


دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.54 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 29.05 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.07 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
أما أسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 213.47  ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​ سعر الذهب عيار 24

بنحو 213.47  ريال بما يعادل  56.92$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 195.69 ريال  بما يعادل  52.18$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 186.79 ريال  بما يعادل  49.81$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 160.11 ريال  بما يعادل  42.69$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 124.53 ريال  بما يعادل  33.21$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 106.74 ريال بما يعادل  28.46$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6.639 ريال بما يعادل  1,770$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1.494 ريال بما يعادل 398.47$

سعر كيلو الذهب

بنحو 213.473 ريال بما يعادل 56,923$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

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