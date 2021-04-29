أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 29-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.53 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 29-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021".

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.07 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.14 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​ سعر الذهب عيار 24 بنحو 214.14 ريال بما يعادل 57.10$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 196.30 ريال بما يعادل 52.34$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 187.38 ريال بما يعادل 49.97$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 160.61 ريال بما يعادل 42.83$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 124.92 ريال بما يعادل 33.31$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.07 ريال بما يعادل 28.55$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,660 ريال بما يعادل 1,776$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,499 ريال بما يعادل 399.73$

سعر كيلو الذهب

بنحو 214,144 ريال بما يعادل 57,103$