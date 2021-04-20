ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات بختام تداولات اليوم وعيار 21 بـ 778 جنيها

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ارتفاع بقيمة 5 جنيهات في مصر بختام تداولات اليوم، وذلك مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب، والذى يسجل 1780 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بعد ارتفاع الأسعار، تسجل 778 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، وسجل عيار 24 سعر 899.25 جنيه، وبلغ عيار 18 سعر 666.75 جنيه للجرام، وبلغ الجنيه الذهب 6224 جنيها.

وتراجعت الأسهم الأميركية لثاني جلسة على التوالي الثلاثاء 20 أبريل مع تضرر أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من قفزة عالمية في الإصابات بفيروس كورونا وتوخي المستثمرين الحذر بشأن أرباح فلكية فيما يبدو أعلنتها بنوك أميركية كبرى الأسبوع الماضي، وهو ما رفع الطلب نسبيًا على الذهب.

وقال خبير بارز في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية إن أحدث زيادة في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تعكس زيادات بين كل الفئات العمرية.

وسجلت بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أسهم في قطاعات مثل الصناعة والتعدين التي ينظر إليها على أنها تستفيد من التعافي الاقتصادي في حين استعادت أسهم التكنولوجيا العالية القيمة جاذبيتها بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.75% إلى 33820.51 نقطة في حين تراجع المؤشر S&P500 0.68% ليغلق عند 4134.94 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.92% إلى 13786.27 نقطة.

وقفز مؤشر تقلبات السوق، الذي يعرف بأنه مقياس الخوف في وول ستريت، فوق 19 نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس، لكنه أغلق منخفضا قليلا عن ذلك المستوى.