CNN: بايدن يكشف تفاصيل خطته للعائلات الأمريكية أمام الكونجرس.. تعرف عليها

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيضع خلال خطابه الرئاسى أمام الكونجرس الليلة ، المكونات الرئيسية للجزء الأخير من اقتراح إنفاق شامل مكون من جزأين بقيمة 4 تريليون دولار ، والذي من شأنه أن يستثمر مئات المليارات في التعليم ورعاية الأطفال والإجازة مدفوعة الأجر.

وتشمل الإجراءات المقترحة في خطة العائلات الأمريكية ما يلي:

جعل كليات المجتمع مجانية

وهي كلية مدتها سنتان تقدم تعليمًا عاليًا بأسعار معقولة كمسار للحصول على درجة جامعية بعد دراسة أربع سنوات.

تعزيز منح بيل

ومنح بيل هي إعانة تقدمها الحكومة الفيدرالية الأمريكية للطلاب الذين يحتاجونها لدفع تكاليف الكلية.

تعزيز تمويل التوظيف

تطوير القوى العاملة التربوية

تمويل الإجازة العائلية والمرضية مدفوعة الأجر

تمويل روضة الأطفال الشاملة ، وتمديد الوجبات الصيفية المجانية للأطفال

كما ستعمل الخطة على تمديد أو جعل العديد من الإجراءات الحالية دائمة.

وقالت الشبكة إن الخطة ستكون تكلفتها 1.8 تريليون دولار وسيسعى الرئيس إلى رفع الضرائب على أغنى الأمريكيين لتمويلها. ستجمع إجراءاته الجديدة المقترحة حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.

ورغم أنه تم تعديل العناصر الرئيسية للاقتراح أو أزالة أجزاء منها أو إضافة بنود في الأيام القليلة الماضية، إلا أنه يُنظر إلى خطاب الجلسة المشتركة منذ فترة طويلة على أنه منصة لكشف النقاب عن الاقتراح وعناصره الرئيسية.

في الأيام التي تلي الخطاب ، سيبدأ بايدن الطريق لتقديم أول عرض ترويجي للخطة في إطار فعاليات في جميع أنحاء البلاد. كما سيشارك في الجولة أعضاء من مجلس الوزراء ومسئولون من البيت الأبيض.