وزير الزراعة يعلن افتتاح موسم الصيد فى بحيرة البردويل

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن افتتاح موسم الصيد فى بحيرة البردويل، مؤكداً على اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنها بحيرة البردويل يسهم فى زيادة إنتاج مصر من الأسماك.

وأضاف القصير، أن بحيرة البردويل فيها أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع إنتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا.

من ناحيته، قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية أنه تم افتتاح موسم الصيد بعد التنسيق بين وزارة الزراعة ومحافظة شمال سيناء وجمعيات الصيد، وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وتابع أنه تم الاحتفال ببدء الصيد فى وجود عدد محدود من الجهات التنفيذية بالمحافظة وممثلين لهيئة الثروة السمكية والشركة الوطنية وأعضاء جمعيات الصيد بالبردويل، مع مراعاة للإجراءات الاحترازية، موضحا أن الصيادين أعربوا عن شكرهم للقيادة السياسية ووزارة الزراعة وجميع الجهات المعنية في الدولة على ما قاموا به من جهد لافتتاح موسم الصيد فى موعده، مؤكدين اتباعهم الضوابط الخاصة بالصيد.

الجدير بالذكر أن بحيرة البردويل وبناءا على توجهيات رئيس الجمهورية شهدت مؤخرا تطويرا كبيرا سوف يؤدى إلى زيادة إنتاجها سواء للسوق المحلى أو التصدير الأمر الذى يسهم فى دعم الاقتصاد القومي بالنقد الأجنبى.