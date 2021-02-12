اليوم السابع
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نقيب صيادى السويس: موسم الصيد لن يتوقف ومستمر حتى شهر أبريل

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:00 ص
نقيب صيادى السويس: موسم الصيد لن يتوقف ومستمر حتى شهر أبريل ميناء الصيد فى السويس
السويس - سيد نون

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أكد بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، استمرار موسم الصيد بمياه خليج السويس حتى شهر أبريل دون توقف، مؤكدا انخفاض نسب التلوث البحرى بمياه الخليج.

وطمأن بكرى أبو الحسن لـ"اليوم السابع"، العاملين فى الصيد بالسويس، بأنه لا يوجد قرار صدر بإيقاف الصيد لفترة الزمنية، وأن تم التأكد أن الموسم مستمر حتى ميعاد التوقف فى شهر أبريل القادم.

من جانب آخر، تشهد أسواق الأسماك بالسويس إقبالا متوسطا من جانب المواطنين للشراء، وسط تواجد لكافة الأنواع من الأسماك.

ويرى غريب حمدى، تاجر أسماك بسوق الأنصارى بحى السويس، أن الأسعار بالفعل لم تنخفض والسوق يشهد إقبالا متوسطا على الرغم من عشق السوايسة للسمك بسبب إستمرار بعض الأشخاص في تصدير الأسماك.

وكشف طه رضا تاجر أسماك، أن مجموعة من كبار أصحاب مراكب الصيد هم من يصدرون الأسماك من الميناء إلى دول مثل الأردن وغيرها مما يتسبب في ارتفاع الأسعار، كما يحدث حاليا، مؤكدا أن فرض الدولة رسوم تصدير على أصحاب مراكب الصيد لا يكفى ويجب المنع، بخاصة أنهم تسببوا في أن ترتفع الأسعار مثل أنواع كانت تباع بسعر 50 جنيها للكيلو اليوم تباع بـ80 جنيها وأخرى كانت تباع بـ90 جنيها تباع اليوم بسعر 120 و130 جنيها، وأنواع أخرى.


صيد الأسماك

موسم الصيد

خليج السويس

محافظة السويس

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