وزير الأوقاف يفتتح دورة الدعوة الإلكترونية بالإسكندرية اليوم

كتب على عبد الرحمن

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، دورة الدعوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بهدف التوسع فى مجال الدعوة الإلكترونية ولا سيما في ظل ظروف إجراءات التباعد الاجتماعي المصاحبة لانتشار فيروس كورونا عالميًا.

يأتى ذلك فيما تنظيم دورة متخصصة لإعداد المدربين من الأئمة فى مجال الدعوة الالكترونية، موجهة مديري الإدارات بترشيح ثلاثة من أفضل الأئمة المتميزين في مجال الدعوة الإلكترونية وفق نموذج نشرته عبر موقعها الالكترونى، وتسليم النماذج لمدير المديرية في موعد أقصاه الثلاثاء 4 مايو المقبل.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه على مديري المديريات تجميع الكشوف وتفريغها في كشف واحد وإرسالها لمدير عام التدريب بالديوان العام عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه الأحد الموافق 9 مايو المقبل، وذلك لمقابلة المتقدمين واختيار الأكثر تميزًا منهم في مجال الدعوة الإلكترونية لحضور دورة إعداد المدربين في مجال الدعوة الإلكترونية ، مؤكدة أنه سيتم منح كل من يجتاز الدورة بنجاح شهادة معتمدة من أكاديمية الأوقاف الدولية باجتياز الدورة وإسناد مهام التدريب على وسائل الدعوة الإلكترونية بالإدارات والمديريات للأكثر تميزًا منهم .