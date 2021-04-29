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الأوقاف تنظم دورة متخصصة لإعداد مدربين من الأئمة فى "الدعوة الإلكترونية"

الخميس، 29 أبريل 2021 11:00 ص
الأوقاف تنظم دورة متخصصة لإعداد مدربين من الأئمة فى "الدعوة الإلكترونية" أئمة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم دورة متخصصة لإعداد المدربين من الأئمة فى مجال الدعوة الإلكترونية، موجهة مديري الإدارات بترشيح ثلاثة من أفضل الأئمة المتميزين في مجال الدعوة الإلكترونية وفق نموذج نشرته عبر موقعها الإلكترونى، وتسليم النماذج لمدير المديرية في موعد أقصاه الثلاثاء 4 مايو المقبل.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه على مديرى المديريات تجميع الكشوف وتفريغها في كشف واحد وإرسالها لمدير عام التدريب بالديوان العام عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه الأحد الموافق 9 مايو المقبل، وذلك لمقابلة المتقدمين واختيار الأكثر تميزًا منهم في مجال الدعوة الإلكترونية لحضور دورة إعداد المدربين في مجال الدعوة الإلكترونية، مؤكدة أنه سيتم منح كل من يجتاز الدورة بنجاح شهادة معتمدة من أكاديمية الأوقاف الدولية باجتياز الدورة وإسناد مهام التدريب على وسائل الدعوة الإلكترونية بالإدارات والمديريات للأكثر تميزًا منهم .
 
فى سياق متصل، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلا من الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بإعداد نموذجين الأول شهادة اجتياز دورة تدريبية لكل الدورات التي يعقبها اختبار، والثانى إفادة بحضور الدورة التدريبية لكل الدورات التي يكتفى فيها بالحضور فقط .
 
وأكدت الوزارة أن النموذجين ينطبقان على جميع الدورات التي تعقد ابتداء من تاريخه بما في ذلك الدورات التي تعقد بالجامعات المصرية، ويشمل ذلك جميع الدورات التي عقدت ابتداء من 1 / 7 / 2020م كمرحلة أولى، سواء بالإدارة العامة للتدريب أم بأي من الجامعات المصرية.
 

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