اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 08:38 م
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بدير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي غرب الإسكندرية

الخميس، 29 أبريل 2021 06:50 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بدير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي غرب الإسكندرية سيارة مطافئ-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان  بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق بدير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية بأحد ورش المتواجدة بالدير، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد بورود بلاغ الي ضباط الحماية المدنية بالإسكندرية، بنشوب حريق بدير مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والدفع ب4 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ، وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى سائر أماكن الدير، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن تعبئة زيت البركة الخاص بالدير ولم يسفر عن وقوع أى إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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