ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141 الف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28715 طنا تشمل: 8415 طن يوريا و100 طن داى امونيوم و5900 طن رمل و1080 طن نترات و5500 طن مولاس و7720 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52191 طنا تشمل: 6900 طن خردة و 793 طن حديد و 1704 أطنان خشب زان و 18859 طن قمح و 23220 طن ذرة و 2921 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 715 طنا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 639 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس و بنجر و بقدونس و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( برسيم و بصل و قطن و سمسم و شمر و ريحان و زيتون و كتان و كزبره و لوف و ينسون ) و فواكه ( يوسفي و فراولة و برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الجزائر و انجلترا و سلوفينيا و مالطا و سنغافورة و ايطاليا و سريلانكا و هولندا و امريكا و الهند و الصين و المانيا و باكستان وهونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1159 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141494 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99030 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1297 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5229 شاحنة.