من 1600 شخص إلى 200.. كيف غيرت كورونا من تقاليد خطاب بايدن أمام الكونجرس

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن عددا محدودا من المشرعين الأمريكيين سيحضرون الخطاب الأول للرئيس الأمريكى جو بايدن، أمام الكونجرس والذى يتزامن ع مرور 100 يوم على رئاسته، وذلك بسبب قيود وباء كورونا.

ورغم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الحاضرين حتى الآن، إلا أنه من المرجح حضور حوالي 200 شخص في غرفة مجلس النواب. وجرت العادة أن يحضر حوالي 1600 شخص في القاعة لجلسة مشتركة من مجلسى "النواب" و"الشيوخ".

ويخطط كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، ديمقراطي من نيويورك ، وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل ، جمهوري من كنتاكي ، لحضور الخطاب، وفقًا لمكاتبهما. لم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب الذين سيحضرون ، ولكن يقدر بنحو 25 من كل جانب، بما في ذلك رؤساء الكتل الحزبية في مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الشيوخ.

كما سيكون هناك قاض واحد فقط في المحكمة العليا لحضور الخطاب. وقالت المحكمة العليا إن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس هو الوحيد الذي سيحضر خطاب الرئيس بايدن في جلسة مشتركة للكونجرس.

وتقول المحكمة إنه بسبب الوباء ، كان رئيس المحكمة هو العضو الوحيد في المحكمة الذي تمت دعوته ، وهو يعتزم الحضور.

وقالت الشبكة إن غرفة مجلس النواب نفسها تبدو مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية، حيث تم ترتيب الجلوس وفقا لإجراءات كورونا وتم وضع ورق أبيض لحظر الجلوس على كراسى معينة حفاظا على التباعد الاجتماعى.