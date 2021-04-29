اليوم السابع
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مركز التنبؤات بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى السبت المقبل

الخميس، 29 أبريل 2021 01:27 م
مركز التنبؤات بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى السبت المقبل أمطار -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى عدم سقوط أمطار حتى السبت المقبل.
 
وشهدت درجات الحرارة ارتفاع آخر اليوم، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة على مدن الساحل الشمالى، حار على المناطق الداخلية من شمال البلاد امتدادًا إلى القاهرة، شديد الحرارة بمناطق الصعيد، أما ليلًا فيكون الطقس لطيف على شمال الجمهورية، معتدل على وسط وجنوب البلاد.
 
وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور قليل للسحب بشمال البلاد وأقصى الجنوب الشرقى.
 
أما حركة الرياح فتكون معتدلة إجمالًا، يصحبها هبات نشطة بتقدم ساعات النهار وحلول المساء على المناطق الشمالية، وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة.
 
وتتشكل الشبورة في وقت متأخر من الليلة وحتى الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية ، تبلغ مستوى الضباب ببعض المناطق خاصًة بشمال سيناء.

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