ارتفاع بدرجة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37..تعرف على حالة الطقس غدا 18 رمضان

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة سيشهد نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.